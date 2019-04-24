Прицеп полной массой до 3500кг

Описание товара
ной массой до 3500кг
Прицеп полной массой до 8-10 тонн
Прицеп полной массой до 3500 кг
Прицепы для легковых автомобилей, полная масса 750кг
Прицепы. Галерея
Фургон промтоварный
Фургон изотермический
Бортовые платформы
Спецавтомобили
Утепление цельнометаллических автомобилей
Ремонт автофургонов
Оптимальное соотношение цены и качества
Своё производство
Индивидуальное конструктивное решение
Персональный менеджер
ООО"МЕТКОМПЛЕКС"
Прайс на грузовые прицепы полной массой от 3700 до 9900 т.
390035, г Рязань, ул. Черновицкая, 29, стр.3
Размер
Цена
Борта оцинкованные
Борта алюминиевые
Тент+каркас высота 3900 от дорожного полотна
Задние распашные ворота, наружное покрытие ПЛМ
Сдвижная фурнитура крыша и бока отдельно, производство «Промтент»
Сдвижные бока,фурнитура производства «Меткомплекс», одна сторона
Сдвижная крыша, фурнитура производства «Меткомплекс»
4,4х2,2х0,4
320.000
32.500
43.900
53.900
28.500
97.000
12.700
30.600
5,2х2,3х0,4
328.000
39.200
48.500
59.500
33.700
132.600
14.900
36.200
6,2х2,55х0,4
338.900
44.000
55.000
67.500
33.700
132.600
17.800
43.100
7,2х2,55х0,4
387.600
49.000
60.700
86.500
35.700
153.000
20.600
50.000
8,0х2,55х0,4
396.800
53.100
63.800
88.700
41.900
153.000
22.900
55.500
Важным направлением развития завода «Меткомплекс» является изготовление прицепов для легковых автомобилей и коммерческого транспорта.
Все прицепы сертифицированы по системе ГОССТАНДАРТА России.
Прицепы для коммерческого транспорта — это прицепы полной массой до 3,5 тонн.
Рама прицепов имеет сварную конструкцию с усиливающими элементами. Количество осей: 2-3 с тормозами, оси резиножгутовые производства «Avtofleks-Кnot» (Венгрия) или «Alko-Kober» (Германия). Прицепы оборудованы механизмом тормоза наката. Стандартное тягово-сцепное устройство шарового типа диаметром 50 мм (возможно сцепное устройство типа петля - Nato). Высота сцепного устройства выполняется по согласованию с Заказчиком. Прицепы имеют опорное колесо, которое обеспечивает горизонтальное положение прицепа и облегчает его перемещение без тягача. Шины 16-го радиуса (R16).
По желанию заказчика прицепы для коммерческого транспорта могут быть укомплектованы каркасом и тентом, алюминиевым откидным заездом, задними распашными воротами, кольцами крепления груза и т.д.
Описание:
Прицеп 2-осный тандем.
Борта изготовлены из ламинированной фанеры.
Передняя стенка на полной"шторе"-усиленная, изготовлена из ламинированной фанеры, покрытие пола транспортная фанера.
Боковые стойки на шпингалетах,пр-ва Меткомплекс.
Оси ADR, рессоры - Marshall, пневморессоры Pega-4 шт, подвеска пневмотическая, сцепное устройство-под еврофаркоп.
Колёса-235/75/R 17,5, передняя опорная стойка, задние опорные стойки-2шт, запасное колесо, подкрылки+брызговики, боковая защита, инструментальный ящик
Все прицепы сертифицированы по системе ГОССТАНДАРТА России.
Размеры 4,4х2,2х0,4, 5,2х2,3х0,4, 6,2х2,5х0,4, 7,2х2,5х0,4, 8,2х2,55х0,4.
ВЫСОТА до 3.9м.
Погрузочная высота стандартная - 790мм.
Длина дышла (габарит) – 1600мм.
Расположение сцепной головки от земли – 670мм.
Рама прицепов имеет сварную конструкцию с усиливающими элементами.
Количество осей: 2-3 с тормозами, оси резиножгутовые производства «Avtofleks-Кnot» (Венгрия) или «Alko-Kober» (Германия).
Прицепы оборудованы механизмом тормоза наката.
Стандартное тягово-сцепное устройство шарового типа диаметром 50 мм (возможно сцепное устройство типа петля - Nato). Высота сцепного устройства выполняется по согласованию с Заказчиком.
Прицепы имеют опорное колесо, которое обеспечивает горизонтальное положение прицепа и облегчает его перемещение без тягача.
Шины 16-го радиуса (R16).
По желанию заказчика прицепы для коммерческого транспорта могут быть укомплектованы каркасом и тентом, алюминиевым откидным заездом, задними распашными воротами, кольцами крепления груза и т.д.