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              BEGETON | ART
              Добавлено 24.04.2019
              0

              Прицеп полной массой до 3500кг

              Телефон
              +78002500465
              Продавец
              Меткомплекс
              0
              Описание товара
              ной массой до 3500кг
              Прицеп полной массой до 8-10 тонн
              Прицеп полной массой до 3500 кг
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              Индивидуальное конструктивное решение
              Персональный менеджер
              ООО"МЕТКОМПЛЕКС"

              Прайс на грузовые прицепы полной массой от 3700 до 9900 т.

              390035, г Рязань, ул. Черновицкая, 29, стр.3

              Размер

              Цена

              Борта оцинкованные

              Борта алюминиевые

              Тент+каркас высота 3900 от дорожного полотна

              Задние распашные ворота, наружное покрытие ПЛМ

              Сдвижная фурнитура крыша и бока отдельно, производство «Промтент»

              Сдвижные бока,фурнитура производства «Меткомплекс», одна сторона

              Сдвижная крыша, фурнитура производства «Меткомплекс»

              4,4х2,2х0,4

              320.000

              32.500

              43.900

              53.900

              28.500

              97.000

              12.700

              30.600

              5,2х2,3х0,4

              328.000

              39.200

              48.500

              59.500

              33.700

              132.600

              14.900

              36.200

              6,2х2,55х0,4

              338.900

              44.000

              55.000

              67.500

              33.700

              132.600

              17.800

              43.100

              7,2х2,55х0,4

              387.600

              49.000

              60.700

              86.500

              35.700

              153.000

              20.600

              50.000

              8,0х2,55х0,4

              396.800

              53.100

              63.800

              88.700

              41.900

              153.000

              22.900

              55.500

               

                  
              Важным направлением развития завода «Меткомплекс» является изготовление прицепов для легковых автомобилей и коммерческого транспорта.

              Все прицепы сертифицированы по системе ГОССТАНДАРТА России.

              Прицепы для коммерческого транспорта — это прицепы полной массой до 3,5 тонн.

              Рама прицепов имеет сварную конструкцию с усиливающими элементами. Количество осей: 2-3 с тормозами, оси резиножгутовые производства «Avtofleks-Кnot» (Венгрия) или «Alko-Kober» (Германия). Прицепы оборудованы механизмом тормоза наката. Стандартное тягово-сцепное устройство шарового типа диаметром 50 мм (возможно сцепное устройство типа петля - Nato). Высота сцепного устройства выполняется по согласованию с Заказчиком. Прицепы имеют опорное колесо, которое обеспечивает горизонтальное положение прицепа и облегчает его перемещение без тягача. Шины 16-го радиуса (R16).

              По желанию заказчика прицепы для коммерческого транспорта могут быть укомплектованы каркасом и тентом, алюминиевым откидным заездом, задними распашными воротами, кольцами крепления груза и т.д.

              Описание:

              Прицеп 2-осный тандем.
              Борта изготовлены из ламинированной фанеры.
              Передняя стенка на полной"шторе"-усиленная, изготовлена из ламинированной фанеры, покрытие пола транспортная фанера. 
              Боковые стойки на шпингалетах,пр-ва Меткомплекс.
              Оси ADR, рессоры - Marshall, пневморессоры Pega-4 шт, подвеска пневмотическая, сцепное устройство-под еврофаркоп.
              Колёса-235/75/R 17,5, передняя опорная стойка, задние опорные стойки-2шт, запасное колесо, подкрылки+брызговики, боковая защита, инструментальный ящик
              Все прицепы сертифицированы по системе ГОССТАНДАРТА России.

              Размеры 4,4х2,2х0,4, 5,2х2,3х0,4, 6,2х2,5х0,4, 7,2х2,5х0,4, 8,2х2,55х0,4.

              ВЫСОТА до 3.9м.

              Погрузочная высота стандартная - 790мм.

              Длина дышла (габарит) – 1600мм.

              Расположение сцепной головки от земли – 670мм.

              Рама прицепов имеет сварную конструкцию с усиливающими элементами.

              Количество осей: 2-3 с тормозами, оси резиножгутовые производства «Avtofleks-Кnot» (Венгрия) или «Alko-Kober» (Германия).

              Прицепы оборудованы механизмом тормоза наката.

              Стандартное тягово-сцепное устройство шарового типа диаметром 50 мм (возможно сцепное устройство типа петля - Nato). Высота сцепного устройства выполняется по согласованию с Заказчиком.

              Прицепы имеют опорное колесо, которое обеспечивает горизонтальное положение прицепа и облегчает его перемещение без тягача.

              Шины 16-го радиуса (R16).

              По желанию заказчика прицепы для коммерческого транспорта могут быть укомплектованы каркасом и тентом, алюминиевым откидным заездом, задними распашными воротами, кольцами крепления груза и т.д.
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