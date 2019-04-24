Прицеп полной массой до 3500кг

Описание товара

ной массой до 3500кг

Прицеп полной массой до 8-10 тонн

Прицеп полной массой до 3500 кг

Прицепы для легковых автомобилей, полная масса 750кг

Прицепы. Галерея

Фургон промтоварный

Фургон изотермический

Бортовые платформы

Спецавтомобили

Утепление цельнометаллических автомобилей

Ремонт автофургонов

Оптимальное соотношение цены и качества

Своё производство

Индивидуальное конструктивное решение

Персональный менеджер

ООО"МЕТКОМПЛЕКС"



Прайс на грузовые прицепы полной массой от 3700 до 9900 т.



390035, г Рязань, ул. Черновицкая, 29, стр.3



Размер



Цена



Борта оцинкованные



Борта алюминиевые



Тент+каркас высота 3900 от дорожного полотна



Задние распашные ворота, наружное покрытие ПЛМ



Сдвижная фурнитура крыша и бока отдельно, производство «Промтент»



Сдвижные бока,фурнитура производства «Меткомплекс», одна сторона



Сдвижная крыша, фурнитура производства «Меткомплекс»



4,4х2,2х0,4



320.000



32.500



43.900



53.900



28.500



97.000



12.700



30.600



5,2х2,3х0,4



328.000



39.200



48.500



59.500



33.700



132.600



14.900



36.200



6,2х2,55х0,4



338.900



44.000



55.000



67.500



33.700



132.600



17.800



43.100



7,2х2,55х0,4



387.600



49.000



60.700



86.500



35.700



153.000



20.600



50.000



8,0х2,55х0,4



396.800



53.100



63.800



88.700



41.900



153.000



22.900



55.500









Важным направлением развития завода «Меткомплекс» является изготовление прицепов для легковых автомобилей и коммерческого транспорта.



Все прицепы сертифицированы по системе ГОССТАНДАРТА России.



Прицепы для коммерческого транспорта — это прицепы полной массой до 3,5 тонн.



Рама прицепов имеет сварную конструкцию с усиливающими элементами. Количество осей: 2-3 с тормозами, оси резиножгутовые производства «Avtofleks-Кnot» (Венгрия) или «Alko-Kober» (Германия). Прицепы оборудованы механизмом тормоза наката. Стандартное тягово-сцепное устройство шарового типа диаметром 50 мм (возможно сцепное устройство типа петля - Nato). Высота сцепного устройства выполняется по согласованию с Заказчиком. Прицепы имеют опорное колесо, которое обеспечивает горизонтальное положение прицепа и облегчает его перемещение без тягача. Шины 16-го радиуса (R16).



По желанию заказчика прицепы для коммерческого транспорта могут быть укомплектованы каркасом и тентом, алюминиевым откидным заездом, задними распашными воротами, кольцами крепления груза и т.д.



Описание:



Прицеп 2-осный тандем.

Борта изготовлены из ламинированной фанеры.

Передняя стенка на полной"шторе"-усиленная, изготовлена из ламинированной фанеры, покрытие пола транспортная фанера.

Боковые стойки на шпингалетах,пр-ва Меткомплекс.

Оси ADR, рессоры - Marshall, пневморессоры Pega-4 шт, подвеска пневмотическая, сцепное устройство-под еврофаркоп.

Колёса-235/75/R 17,5, передняя опорная стойка, задние опорные стойки-2шт, запасное колесо, подкрылки+брызговики, боковая защита, инструментальный ящик

Все прицепы сертифицированы по системе ГОССТАНДАРТА России.



Размеры 4,4х2,2х0,4, 5,2х2,3х0,4, 6,2х2,5х0,4, 7,2х2,5х0,4, 8,2х2,55х0,4.



ВЫСОТА до 3.9м.



Погрузочная высота стандартная - 790мм.



Длина дышла (габарит) – 1600мм.



Расположение сцепной головки от земли – 670мм.



Рама прицепов имеет сварную конструкцию с усиливающими элементами.



Количество осей: 2-3 с тормозами, оси резиножгутовые производства «Avtofleks-Кnot» (Венгрия) или «Alko-Kober» (Германия).



Прицепы оборудованы механизмом тормоза наката.



Стандартное тягово-сцепное устройство шарового типа диаметром 50 мм (возможно сцепное устройство типа петля - Nato). Высота сцепного устройства выполняется по согласованию с Заказчиком.



Прицепы имеют опорное колесо, которое обеспечивает горизонтальное положение прицепа и облегчает его перемещение без тягача.



Шины 16-го радиуса (R16).



По желанию заказчика прицепы для коммерческого транспорта могут быть укомплектованы каркасом и тентом, алюминиевым откидным заездом, задними распашными воротами, кольцами крепления груза и т.д.