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              BEGETON | ART
              Добавлено 24.04.2019
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              Прицеп полной массой до 8-10 т

              Телефон
              +78002500465
              Продавец
              Меткомплекс
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              Описание товара
              Все прицепы сертифицированы по системе ГОССТАНДАРТА России.

              Размеры 4,2х2,55х0,4, 5,0х2,55х0,4, 6,2х2,55 х0,4, 7,4х2,55х0,4, 8,2х2,55х0,4 , 9.0х2,55х0,4. ВЫСОТА до 3.9м.

              Прицеп 2-осный тандем.
              Борта изготовлены из ламинированной фанеры.
              Передняя стенка на полной"шторе"-усиленная, изготовлена из ламинированной фанеры, покрытие пола транспортная фанера.
              Боковые стойки на шпингалетах,пр-ва Меткомплекс.
              Оси ADR, рессоры - Marshall, пневморессоры Pega-4 шт, подвеска пневмотическая, сцепное устройство-под еврофаркоп.
              Колёса-235/75/R 17,5, передняя опорная стойка, задние опорные стойки-2шт, запасное колесо, подкрылки+брызговики, боковая защита алюминиевая, инструментальный ящик.
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