Прицеп полной массой до 8-10 т

Описание товара

Все прицепы сертифицированы по системе ГОССТАНДАРТА России.



Размеры 4,2х2,55х0,4, 5,0х2,55х0,4, 6,2х2,55 х0,4, 7,4х2,55х0,4, 8,2х2,55х0,4 , 9.0х2,55х0,4. ВЫСОТА до 3.9м.



Прицеп 2-осный тандем.

Борта изготовлены из ламинированной фанеры.

Передняя стенка на полной"шторе"-усиленная, изготовлена из ламинированной фанеры, покрытие пола транспортная фанера.

Боковые стойки на шпингалетах,пр-ва Меткомплекс.

Оси ADR, рессоры - Marshall, пневморессоры Pega-4 шт, подвеска пневмотическая, сцепное устройство-под еврофаркоп.

Колёса-235/75/R 17,5, передняя опорная стойка, задние опорные стойки-2шт, запасное колесо, подкрылки+брызговики, боковая защита алюминиевая, инструментальный ящик.