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              BEGETON | ART
              Добавлено 24.04.2019
              1 600

              Углекислотный оу огнетушитель

              Телефон
              +(4822)344489
              Продавец
              Пожтехника-Сервис
              0
              Описание товара

              ООО «Пожтехника-Сервис» образовано в 1995 году для осуществления поставок средств пожаротушения и оказания услуг в области противопожарной безопасности.

              Проектирование

              Огнезащитная обработка строительных конструкций

              Монтаж автоматических систем охранно-пожарной сигнализации (в т.ч. проектирование, тех. обслуживание)

              Монтаж автоматических систем пожаротушения(в т.ч. проектирование, тех. обслуживание)

              Монтаж систем видеонаблюдения и контроля доступа (в т.ч. проектирование, тех. обслуживание)

              Монтаж внтутренних телефонных сетей (в т.ч. тех. обслуживание)

              • Монтаж компьютерных сетей (в т.ч. тех. обслуживание)
              • Монтаж звукового и светового оборудования (в т.ч. тех. обслуживание)
              • Комплектация объектов средствами пожаротушения под ключ.
              • Техническое обслуживание

              • ОУ-1 ОУ-2 ОУ-3 ОУ-5 ОУ-7(с тележкой) ОУ-15 ОУ-25 ОУ-55


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