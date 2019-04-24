Углекислотный оу огнетушитель

Описание товара

ООО «Пожтехника-Сервис» образовано в 1995 году для осуществления поставок средств пожаротушения и оказания услуг в области противопожарной безопасности.

Проектирование

Огнезащитная обработка строительных конструкций

Монтаж автоматических систем охранно-пожарной сигнализации (в т.ч. проектирование, тех. обслуживание)

Монтаж автоматических систем пожаротушения(в т.ч. проектирование, тех. обслуживание)

Монтаж систем видеонаблюдения и контроля доступа (в т.ч. проектирование, тех. обслуживание)

Монтаж внтутренних телефонных сетей (в т.ч. тех. обслуживание)

Монтаж компьютерных сетей (в т.ч. тех. обслуживание)

Монтаж звукового и светового оборудования (в т.ч. тех. обслуживание)

Комплектация объектов средствами пожаротушения под ключ.

Техническое обслуживание





ОУ-1 ОУ-2 ОУ-3 ОУ-5 ОУ-7(с тележкой) ОУ-15 ОУ-25 ОУ-55



