Система пожаротушения

Описание товара

Автоматические системы пожаротушения. Передовые технологие пожаротушения.



Одно из основных направлений деятельности компании «Пожтехника-Сервис»- проектирование, монтаж, введение в эксплуатацию и последующее техобслуживание систем пожаротушения. Постоянно следя за развитием передовых технологий пожаротушения, наша компания стала официальным сертифицированым дилером Бонпет Систем (Bonpet System) по продаже, установке и сервисному обслуживанию супер современных модульных установок пожаротупения Бонпет (Bonpet). Наличие на объекте установки пожаротушения позволяет своевременно обнаружить пламя еще на начальной фазе возгорания, затушить его еще до того, как будет нанесен серьезный ущерб.



Наиболее эффективным способом решения задач, связанных с выявлением и тушением возгораний, являются автоматические системы пожаротушения. В сравнении с установками ручного типа их включение осуществляется пожарной автоматикой в случае реагирования датчиков.



Установка автоматических систем пожаротушения позволяет обеспечить:



беспрерывный контроль температурного режима, а также уровня задымленности на охраняемом объекте;

оповещение о возгорании с помощью сирены, а также светового сигнала;

информирование охраны о пожаре путем подачи сообщения «тревога» на пульт;

автоматическое блокирование клапанов и дверей, предназначенных для сдерживания огня;

запуск установок, предназначенных для устранения задымленности в помещении;

автоматическое распространение вещества, используемого для тушения огня.

Классификация автоматических установок осуществляется по типу, а также технологии распространении огнетушащих веществ на месте, где был обнаружен очаг возгорания.



На сегодняшний день в число наиболее востребованных систем пожаротушения входят:



водяные (спринклерные, дренчерные);

газовые;

пенные;

порошковые.

Система водяного пожаротушения



Установки водяного типа - оптимальное решение для обеспечения защиты зданий, потому как именно вода является наиболее доступным средством огнетушения, обладающим превосходными охлаждающими свойствами. Еще одно преимущество данной системы пожаротушения - легкость проектировки и монтажа. Весьма распространенной разновидностью данной формы огнетушения сегодня являются водопенные установки, в которых в качестве вещества, предназначенного для устранения возгорания, используется специальный раствор для образования пены в воде.



На сегодняшний день различают два типа водяных установок для тушения пожара: спринклерные и дренчерные.



Спринклерная система пожаротушения



Спринклерные системы названы так потому, что в их комплектацию входят специальные оросители - спринклеры, которые вмонтированы непосредственно в трубопровод. Данная разновидность системы огнетушения реагирует на падение давления. Когда температура в комнате увеличивается до обозначенного предела, термочувствительный элемент в устройстве разрушается, что приводит к запуску противопожарной системы. В середине элементов, чувствительных к высоким температурам, содержится жидкость на основе спирта, которая, в зависимости от температуры распада, отличается по цвету.



Когда происходит распад чувствительных к высоким температурам элементов вода или водопенный раствор прорывается наружу, возникает снижение давления в установке, включается узел регулирования напора жидкости, после чего насосная станция начинает осуществлять подачу воды.



С силу того, что установке насосных станций предъявляются особые требования (к примеру, станция должна быть оснащена не менее чем двумя насосами - основным и резервным), работы по их проектировке и монтажу лучше всего доверить профессионалам.



Дренчерная система пожаротушения



Главной отличительной чертой дренчерных установок является то, что подача воды в трубопровод начинает осуществляться сразу же после возгорания. Системы данного типа, в случае возникновения пожара, подают намного больше жидкости для огнетушения на охраняемый объект.



Зачастую дренчерные установки применяются для образования водяных завес, для снижения температуры конструкций, обладающих высокой теплопроводностью, а также объектов с низкой огнеупорностью.



Поставка воды в дренчерную установку осуществляется с помощью специального узла управления, запуск которого может выполняться тремя способами: пневматическим, гидромеханическим и электрическим. Оповещение о возгорании (сигнал тревоги) может включаться, как вручную, так и автоматически с помощью звуковой и световой пожарной сигнализации.



Газовые установки пожаротушения



Принцип действия газовых систем огнетушения основан на «разведении» содержащегося в воздухе кислорода с целью лишения его свойств поддержания горения. В этом случае основным веществом, используемым для пожаротушения, выступает газ.



Классификация газовых систем осуществляется:



по способу огнетушения (локально-объемные, объемные);

в зависимости от типа хранения вещества, используемого для огнетушения (централизованные, модульные);

по способу запуска установки: электрические, пневматические, механические, комбинированные.

Чаще всего газовые установки используются для огнетушения при возгорании материалов, легко поддающихся плавлению, твердых и горючих веществ, воспламенении газов, электрического оснащения, находящегося под высоким напряжением и т.п.



Система порошкового пожаротушения



Установки пожаротушения порошкового типа с успехом используются для тушения пожаров различной категории (А, В и С). Для каждого отдельного случая выбирается устройство с определенной маркой порошка, при этом включение системы в случае возгорания может осуществляться как автономно, так и автоматически.



Если система срабатывает в результате автоматического включения, время поступления вещества для тушения пожара на охраняемый объект составляет не более 35 секунд после того, как среагирует датчик. Чтобы установка сработала автоматически, входящий в ее комплектацию термочувствительный элемент должен зафиксировать резкое изменение температурного режима в большую сторону.



В случае автономного запуска, система, в большинстве случаев, производит выброс разовой порции порошка, что позволяет затушить пламя еще на ранней стадии возгорания на узконаправленном участке.



Система пенного пожаротушения



Установки пенного пожаротушения позволяют загасить на ранней стадии практически любую разновидность возгорания. Именно данные системы являются наиболее действенным способом тушения пожара на складах производственного назначения и в нефтехранилищах. Принцип их действия заключается в ограждении горючих веществ от взаимодействия с воздухом. Быстро потушить пламя позволяют следующие факторы:



пена значительно легче, нежели воспламеняемые вещества, это в свою очередь обеспечивает полное покрытие поверхности, способствующее подавлению пламени;

наличие воды в элементе, отвечающем за образование пены, позволяет снизить температуру воспламенившегося вещества до показателей, при которых горение не поддерживается;

покрытие загоревшихся материалов пеной препятствует выделению возгораемых испарений, а соответственно помогает избежать их взаимодействия с воздухом.

Обращайтесь в компанию «Пожтехника-Сервис» и мы поможем подобрать и установить на вверенном нам объекте максимально эффективную систему пожаротушения.