Система видеонаблюдения

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Системы видеонаблюдения от ООО «Пожтехника-Сервис»



В современный комплекс мероприятий по защите объектов любого назначения от стороннего проникновения, преступных действий и т. д. обязательно входит монтаж видеонаблюдения. Это обеспечивает надежный и качественный визуальный контроль над охраняемой территорией в реальном режиме времени и возможность записи ленты событий для последующего просмотра.



Компания ООО «Пожтехника-Сервис» предлагает качественные услуги по организации на любых объектах (от квартиры до промышленных производств) надежных и высокоэффективных сетей визуального контроля. В комплекс работ входит проектирование систем видеонаблюдения, согласование проекта в соответствующих органах, установка и монтаж оборудования, пуско-наладочные работы, сдача в эксплуатацию.



Возможности систем видеонаблюдения



В первую очередь на различных объектах промышленного и коммерческого характера применяют охранные системы видеонаблюдения, которые обеспечивают безопасность для людей и имущества контролируемой территории. С их помощью операторы системы могут в минимальные сроки зафиксировать попытки угрозы любого характера: проникновение, преступные действия, хулиганство, кража, возгорание и прочее. Соответствующие своевременные меры: включение тревожной сигнализации, оповещение охранных органов, блокировка доступа и т. д. гарантируют предотвращение нежелательной ситуации и минимальный ущерб.



На необслуживаемых производствах и других предприятиях видеонаблюдение позволяет вовремя и с высокой точность определять сбои и неполадки в работе оборудования, нестандартные ситуации и аварии. Этим обеспечивается высокая оперативность в принятии решений, надежность и уменьшение времени простоя.



Установка видеонаблюдения в быту дает возможность удаленно контролировать обстановку на прилегающей территории и в помещениях, выявляя нежелательные ситуации: наличие посторонних, попытки проникновения, сбои в работе домашних систем жизнеобеспечения, беспечное поведение детей.



Для коммерческой деятельности, связанной с большим товарооборотом и повышенной ответственностью (склады, большие супермаркеты, диспетчерские центры и т. п.) целесообразно купить видеонаблюдение для предотвращения краж как посторонними, так и работниками, а также для своевременного выявления халатного отношения к обязанностям.



Возможности систем видеонаблюдения безграничны: интеграция с другими инженерно-техническими системами, поиск и выделение определенного объекта (лица человека по заданной маске, номера авто и т. д.), удаленный контроль через интернет, снимки в автоматическом режиме, начало записи при изменениях на контролируемом объекте и прочее. В полной мере реализовать все эти преимущества позволяют современные технологии, такие как IP-видеонаблюдение.



Виды видеонаблюдения



При монтаже систем видеонаблюдения используют аналоговое и цифровое оборудование, которое определяет функциональные возможности. В качестве оборудования для первых применяют аналоговые камеры, среду для передачи видеосигнала (преимущественно коаксиальный кабель или витую пару), устройства для обработки (мультиплексоры, квадраторы и т. д.), мониторы для визуального контроля, а также видеорегистраторы/видеомагнитофоны (запись на кассеты стандарта VHS). Аналоговое оборудование целесообразно использовать для экономии затрат, при установке систем видеонаблюдения на объектах, где нет необходимости в высоком качестве изображения.



Цифровые, или IPсистемы видеонаблюдения,позволяют значительно расширить возможности контроля. В качестве устройства визуализации в таких системах применяют IP-камеры, которые могут работать с высоким качеством передачи изображения в различных условиях: недостаточная освещенность, ночная съемка, съемка движущихся объектов и т. д.



Передача сигналов в таком видеонаблюдении может осуществляться в беспроводной среде (частота бытового назначения 2,4 ГГц) или по компьютерным сетям. В качестве видеорегистратора в этом случае чаще всего используется персональный компьютер, а запись осуществляется в цифровом формате на жесткий диск. Основным преимуществом цифровых систем, кроме высокого качества и многофункциональности, можно считать возможность видеонаблюдения за объектом через Интернет. Это позволяет, находясь в зоне доступа к сети, контролировать ситуацию на охраняемой территории.



Беспроводные системы видеонаблюдения обладают достаточной гибкостью для интеграции с другими системами: пожарной безопасности, охранной сигнализации, доступа и т. д. Этот фактор расширяет функционал и дает возможности для максимального контроля и обеспечения безопасности, что особенно важно на опасных производствах и крупных промышленных объектах.