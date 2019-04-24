Описание товара

Охранная сигнализация от ООО «Пожтехника-Сервис» – высокое качество и надежность.



Современные системы охранной сигнализации позволяют своевременно обнаружить преступные действия по отношению к контролируемому объекту: взлом, вандализм, проникновение и т. д. Для надежной защиты и оперативного информирования о таких внештатных ситуациях используется целый комплекс оборудования, количественный и качественный состав которого зависит от площади объекта, его назначения, необходимой степени защиты, выделенных средств.



ООО «Пожтехника-Сервис» предлагает качественные услуги по проектированию, согласованию, монтажу, вводу в эксплуатацию охранной сигнализации для квартиры, офиса, загородного коттеджа, производственного помещения любого назначения, склада и других объектов. Основные преимущества нашей компании – высокий профессионализм и оперативность, большой опыт и налаженные схемы сотрудничества с органами вневедомственной охраны, полное соответствие предлагаемого оборудования и выполняемых работ всем требованиям по безопасности.



Типы охранной сигнализации



Для охраны объектов использую два типа сигнализации – автономную и централизованную.



Первая характеризуется простотой и невысокой стоимостью, а также локализацией на территории охраняемого объекта. Она позволяет обнаружить несанкционированные действия по отношению к контролируемому объекту и запустить звуковые устройства (сирену). Автономная охранная сигнализация преимущественно используется для отпугивания потенциальных воров или извещения о преступных действиях окружающих. Если такая сиcтема оснащена GSM-модулем, то возможно оповещение о срабатывании сигнализации с помощью SMS-сообщения на мобильный телефон хозяина.



Централизованные системы подразумевают подключение сигнализации к ПЦО (пульт централизованной охраны) специализированных фирм: вневедомственной охраны или частных компаний. Такая охранная сигнализация обеспечивает надежную защиту и позволяет своевременно предупредить о вероятности взлома и других неправомерных действиях по отношению к контролируемому объекту.



Высокотехнологичное современное оборудование для установки систем охранной сигнализации позволяет объединить её с другими системам безопасности: видеонаблюдения, доступа, пожарной охраны и прочими. Это дает возможность не только оперативно реагировать на проникновение, но и на такие ситуации, как возгорание, утечка газа, сбои в работе электросети и т.п.





Если у Вас есть домашнее животное, датчики движения можно настроить так, чтобы они не реагировали на перемещения Вашего питомца, но всегда надёжно срабатывали на появление человека. Правильно составленная спецификация на современном комбинированном оборудовании поможет предусмотреть все тревожные ситуации охраняемого объекта, и обезопасит Ваше имущество и персонал. Система с помощью специальных датчиков может отследить протечку воды и утечку газа, и по заранее введённой программе отдать команду исполнительным устройствам комплексной системы управления и охраны на выполнение того или иного действия (перекрыть кран, включить сирену и т.п.). Системы периметральной сигнализации берут под охрану не только помещение, но и прилегающую территорию по периметру.