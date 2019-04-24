Пожарная сигнализация

Описание товара

Надежная система пожарной безопасности от ООО «Пожтехника-Сервис»



Надежная и эффективная система пожарной сигнализации гарантирует своевременное обнаружение возгорания и оповещение о пожаре. Современное инженерно-техническое оснащение зданий позволяет с высокой точностью и в минимальные сроки определить место возгорания и локализировать огонь. В процессе участвуют не только непосредственно элементы пожарной сигнализации, но и другие системы: видеонаблюдения, пожаротушения и т. д. Такой комплексный подход гарантирует наибольшую безопасность.



Компания ООО «Пожтехника-Сервис» предлагает полный комплекс квалифицированных услуг по организации защиты от пожара: разработка проекта, согласование в контролирующих органах, установка всех систем комплекса от датчиков до охранной сигнализации, пуско-наладочные работы и сервисное обслуживание.



Состав и работа автоматической пожарной сигнализации



Высокотехнологичные системы автоматической пожарной сигнализации состоят из датчиков для определения задымления или возгорания, линий для передачи сигналов управления, устройств для оповещения, программно-аппаратного комплекса для управления системой.



В настоящее время при монтаже пожарной сигнализации применяют датчики дыма, которые срабатывают при определенном задымлении помещения, датчики тепла, реагирующие на повышение температуры, и датчики пламени, которые реагируют на инфракрасное излучение очага возгорания. Выбор того или иного типа обнаружения пожара основывается на специфике помещений, его размерах, степени огнезащиты поверхностей.



Электрические сигналы от датчиков по высоконадежным линиям связи передаются на управляющий комплекс – преимущественно компьютер со специализированным программным обеспечением. Он анализирует поступившую информацию и передает сигналы управления на устройства оповещения (звуковая сигнализация, световая индикация и т. д.).



Квалифицированная установка современной пожарной сигнализации подразумевает объединение всех инженерных систем здания, поэтому дальнейшим этапом работы сигнализации является подача сигналов извещения на управляющие устройства системы пожаротушения, системы видеонаблюдения и доступа. Это позволяет своевременно активировать устройства тушения без участия человека, а также обеспечить беспрепятственную эвакуацию людей и доступ в помещения пожарным бригадам.





Компания «Пожтехника-Сервис» предлагает весь комплекс услуг по закупке оборудования, монтажу и техническому обслуживанию пожарной сигнализации. Квалифицированные проектировщики подготовят оптимальный проект будущей системы безопасности Вашего предприятия, который будет соответствовать всем нормам и правилам, а также Вашим пожеланиям и требованиям, с учетом характеристик каждого конкретного объекта.