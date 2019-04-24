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              BEGETON | ART
              Добавлено 24.04.2019
              1 240

              Стремянка стальная, алюминневая 4-8ступеней

              Телефон
              +79649133285
              Продавец
              Глобал Трейд
              0
              Описание товара
              Алюминиевая лестница стремянка, самые легкие и достаточно долговечны. Вес такой стремянки составляет от пяти до семи килограмм, а ее высота достигает трех метров, она удобна в использовании. Купив, алюминиевую стремянку вы можете, не беспокоиться о том, что она у вас заржавеет. Преимуществом алюминиевой стремянки, является ее цена, она дешевле стальной приблизительно на сорок процентов.
              Металлическая лестница стремянка изготавливают из стали, тем самым повышая ее прочность и долговечность. Но у этого вида есть один недостаток, если она плохо и некачественно окрашена, то со временем начнет ржаветь, поэтому при покупке уделите этому факту особое внимание. Стальная стремянка намного тяжелей, чем алюминиевая, но это не является недостатком, если вы ее правильно установите, то можете не волноваться за свою безопасность.
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