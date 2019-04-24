Описание товара

Пистолет ПЦ-08 - это поршневой однозарядный монтажный инструмент. Применяется для крепления электротехнического, сантехнического, вентиляционного оборудования, гидро-, звуко- и теплоизоляционного материала и конструкций, отделочных, кровельных, стеновых и других материалов и изделий к различным строительным основаниям (бетон, кирпичная кладка, сталь и т.д.). Преимуществом в работе с монтажным пистолетом является то, что не требуется предварительного засверливания - это существенно сокращается время монтажа, а также сокращает и стоимость самого крепежного узла.