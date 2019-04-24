Пленка техническая 300м2/рул. 80мкм до 200мкм

Описание товара

Полиэтиленовая пленка техническая производится из полиэтилена высокого давления путем экструзии. Такая пленка отличается особой прочностью, благодаря ее толщине, и применяется в сельском хозяйстве, ремонте и строительстве, а также промышленности. Отличается повышенной стойкостью к влажности, влагонепроницаема, имеет высокие показатели теплоизоляции.

Благодаря повышенной плотности материала, полиэтиленовая пленка толщиной служит превосходным средством для защиты от неблагоприятных факторов внешней среды. Кроме того, данная пленка активно и успешно используется для согревания грунта и при возведении парников и теплиц в сельском хозяйстве.

В промышленности и для бытовых нужд пленка используется в основном для предохранения оборудования, мебели и т. д. от механических повреждений и загрязнения.



В наличии на складе г.Краснодар