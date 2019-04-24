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              BEGETON | ART
              Добавлено 24.04.2019
              37

              Зажим пружинный для опалубки 3 мм Турция

              Телефон
              +79649133285
              Продавец
              Глобал Трейд
              0
              Описание товара
              Зажим пружинный для опалубки 3 мм GLOBAL (облегченный)

              от 1000 шт - скидка!

              Зажим пружинный это альтернатива винтам стяжным с гайками, выпускается два типа зажимов обычный и усиленный. Одевается он на проволоку (арматуру) диаметром от 6 до 10 мм и затягивается специальным ключом. Зажим используется как с щитовой опалубкой, так и без неё при монтаже фундаментов, тоннельных шахт, стен, колонн и других элементов монолитного домостроения. Зажим изготовлен из стали, толщина стенок 3-4 мм. Зубчатый язычок зажима проходит закалку в среде азота, поэтому зубья остаются острыми на протяжении долгого времени. Изделие окрашивается порошковой краской, а зубчатый язычок и пружина оцинкованные. 

              Как им пользуются? 

              Стальная проволока (арматура) продевается через установленные щиты опалубки (это могут быть заводские стальные или алюминиевые щиты, либо самодельные щиты из фанеры и бруса). Внутреннее расстояние между щитами равное толщине стены должно быть жестко зафиксировано. С обеих сторон опалубки на проволоку нанизывается зажимы пружинные. Далее с помощью специального ключа для зажима пружинного, с двух сторон натягивается проволока. Зубцы на оцинкованном язычке зажима пружинного жестко фиксируют проволоку в зажиме. Зажим пружинный может выдерживать нагрузку до 3 тонн на 1 зажим.

              В чем его преимущество? 

              Во-первых, пружинный зажим намного проще в эксплуатации, что в свою очередь экономит Ваши силы и время. Отпадает необходимость монтажа ПВХ трубки, после которой в конструкциях остаются отверстия. Он избавляет от дальнейшей обработки отлитых объектов, так как арматура остается в бетоне, а в дальнейшем ее лишние элементы попросту спиливают, а места спила замазываются мастикой.

              Во-вторых, использование пружинного зажима экономит Ваши деньги. Комплект для монтажа опалубки на зажимах пружинных в разы дешевле комплекта из винта и двух гаек, плюс еще необходимо приобрести трубку и конус.

               

              Гарантируем обратный выкуп опалубки.

              Закончили строительство?

              Мы выкупим все обратно, сразу и без проблем. Звоните.
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