Зажим пружинный для опалубки 3 мм Турция

Описание товара

Зажим пружинный для опалубки 3 мм GLOBAL (облегченный)



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Зажим пружинный это альтернатива винтам стяжным с гайками, выпускается два типа зажимов обычный и усиленный. Одевается он на проволоку (арматуру) диаметром от 6 до 10 мм и затягивается специальным ключом. Зажим используется как с щитовой опалубкой, так и без неё при монтаже фундаментов, тоннельных шахт, стен, колонн и других элементов монолитного домостроения. Зажим изготовлен из стали, толщина стенок 3-4 мм. Зубчатый язычок зажима проходит закалку в среде азота, поэтому зубья остаются острыми на протяжении долгого времени. Изделие окрашивается порошковой краской, а зубчатый язычок и пружина оцинкованные.



Как им пользуются?



Стальная проволока (арматура) продевается через установленные щиты опалубки (это могут быть заводские стальные или алюминиевые щиты, либо самодельные щиты из фанеры и бруса). Внутреннее расстояние между щитами равное толщине стены должно быть жестко зафиксировано. С обеих сторон опалубки на проволоку нанизывается зажимы пружинные. Далее с помощью специального ключа для зажима пружинного, с двух сторон натягивается проволока. Зубцы на оцинкованном язычке зажима пружинного жестко фиксируют проволоку в зажиме. Зажим пружинный может выдерживать нагрузку до 3 тонн на 1 зажим.



В чем его преимущество?



Во-первых, пружинный зажим намного проще в эксплуатации, что в свою очередь экономит Ваши силы и время. Отпадает необходимость монтажа ПВХ трубки, после которой в конструкциях остаются отверстия. Он избавляет от дальнейшей обработки отлитых объектов, так как арматура остается в бетоне, а в дальнейшем ее лишние элементы попросту спиливают, а места спила замазываются мастикой.



Во-вторых, использование пружинного зажима экономит Ваши деньги. Комплект для монтажа опалубки на зажимах пружинных в разы дешевле комплекта из винта и двух гаек, плюс еще необходимо приобрести трубку и конус.







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