Диск алмазный отрезной tundra

Описание товара

Диск TUNDRA обеспечивает высокий ресурс реза, благодаря алмазной крошке. Диск используется при сухой резке бетона, кирпича, природного камня.



В комплекте предусмотрено дополнительное кольцо-переходник для УШМ c меньшим посадочным диаметром (параметры указаны на упаковке).