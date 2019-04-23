Описание товара

МК-0165 Балансир большой (900х700х170 mm) Балансир предназначен для выполнения упражнений на развитие баланса. Изделие представляет собой сборную конструкцию, состоящую из горизонтальной плоскости, изготовленной из фанеры и 2-х параллельных опор. Поверхность гладкая, покрыта лаком на водной основе, на верхней плоскости - покрытие из ковролина. Размеры: Длина - 900 мм Ширина - 700 мм Высота - 170 мм . . . . .МК-0165 Балансир большой (900х700х170 mm) Балансир предназначен для выполнения упражнений на развитие баланса. Изделие представляет собой сборную конструкцию, состоящую из горизонтальной плоскости, изготовленной из фанеры и 2-х параллельных опор. Поверхность гладкая, покрыта лаком на водной основе, на верхней плоскости - покрытие из ковролина. Размеры: Длина - 900 мм Ширина - 700 мм Высота - 170 мм . . . . .МК-0165 Балансир большой (900х700х170 mm) Балансир предназначен для выполнения упражнений на развитие баланса. Изделие представляет собой сборную конструкцию, состоящую из горизонтальной плоскости, изготовленной из фанеры и 2-х параллельных опор. Поверхность гладкая, покрыта лаком на водной основе, на верхней плоскости - покрытие из ковролина. Размеры: Длина - 900 мм Ширина - 700 мм Высота - 170 мм . . . . .МК-0165 Балансир большой (900х700х170 mm) Балансир предназначен для выполнения упражнений на развитие баланса. Изделие представляет собой сборную конструкцию, состоящую из горизонтальной плоскости, изготовленной из фанеры и 2-х параллельных опор. Поверхность гладкая, покрыта лаком на водной основе, на верхней плоскости - покрытие из ковролина. Размеры: Длина - 900 мм Ширина - 700 мм Высота - 170 мм . . . .