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              BEGETON | ART
              Добавлено 23.04.2019
              4 900

              БАЛАНСИР БОЛЬШОЙ

              Телефон
              +79109511908
              Продавец
              Изумрудный город
              0
              Описание товара
              МК-0165 Балансир большой (900х700х170 mm) Балансир предназначен для выполнения упражнений на развитие баланса. Изделие представляет собой сборную конструкцию, состоящую из горизонтальной плоскости, изготовленной из фанеры и 2-х параллельных опор. Поверхность гладкая, покрыта лаком на водной основе, на верхней плоскости - покрытие из ковролина. Размеры: Длина - 900 мм Ширина - 700 мм Высота - 170 мм . . . . .МК-0165 Балансир большой (900х700х170 mm) Балансир предназначен для выполнения упражнений на развитие баланса. Изделие представляет собой сборную конструкцию, состоящую из горизонтальной плоскости, изготовленной из фанеры и 2-х параллельных опор. Поверхность гладкая, покрыта лаком на водной основе, на верхней плоскости - покрытие из ковролина. Размеры: Длина - 900 мм Ширина - 700 мм Высота - 170 мм . . . . .МК-0165 Балансир большой (900х700х170 mm) Балансир предназначен для выполнения упражнений на развитие баланса. Изделие представляет собой сборную конструкцию, состоящую из горизонтальной плоскости, изготовленной из фанеры и 2-х параллельных опор. Поверхность гладкая, покрыта лаком на водной основе, на верхней плоскости - покрытие из ковролина. Размеры: Длина - 900 мм Ширина - 700 мм Высота - 170 мм . . . . .МК-0165 Балансир большой (900х700х170 mm) Балансир предназначен для выполнения упражнений на развитие баланса. Изделие представляет собой сборную конструкцию, состоящую из горизонтальной плоскости, изготовленной из фанеры и 2-х параллельных опор. Поверхность гладкая, покрыта лаком на водной основе, на верхней плоскости - покрытие из ковролина. Размеры: Длина - 900 мм Ширина - 700 мм Высота - 170 мм . . . .
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