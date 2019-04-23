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              BEGETON | ART
              Добавлено 23.04.2019
              1 040

              Горны охотничий плоский, латунь Размеры 31

              Телефон
              +78129617420
              Продавец
              ХантингАрт
              0
              Описание товара
              Латунный охотничий горн от прозводителя Пакистан/Тайвань. Горн охотничий с индивидуальным тоном для подзыва охотничьей собаки.  Изготовлен из полированной латуни. К горну прикреплены кольца для подвески на ремешок. Встроенный пищик освобождает от необходимости учиться правильно извлекать звук. Каждый охотничий рог имеет индивидуальный тон. На горне имеется эмблема кабана. Характеристики Размеры (длина): 13, 16, 25, 31 см. Цвет: Золотистый/серебрянный Материал: Латунь Упаковка: п/э пакет Вес на 13 см.: 45 гр. Вес на 16 см.: 59 гр. Вес на 25 см.: 95 гр. Вес на 31 см.: 105 гр.
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