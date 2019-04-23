Описание товара

Планка Weaver на вентилируемую планку (ИЖ-27, ТОЗ-34) для коллиматорных прицелов Белорусского производителя. Кронштейн предназначен для установки на вентилируемую планку большинства гладкоствольных ружей отечественного производства. Планка Пикатинни позволяет устанавливать коллиматорные прицелы различных производителей. Два зажимных винта гарантируют надежную установку на оружии. Вес: 80 грамм. Крепление - на вентилируемую планку шириной 7-8 мм. Размер: 185 см. Оружие: ИЖ-27, ТОЗ-34 и т.д. Длина базы: 108 мм (10 слотов для фиксации устанавливаемых элементов) Материал планки: алюминиевый сплав. Крепежные винты изготовлены из стали. Цвет: черный матовый Внимание! Перед установкой крепления рекомендуется 'посадить винты' на клей.