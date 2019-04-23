Описание товара

Профессиональная рыбочистка Мечта рыболова от Российского производителя Мечта рыболова. Изготавливается по американской технологии с использованием в производстве самых современных материалов и методов их обработки. Очищает от чешуи любые виды рыб, не зависимо от их размера и величины чешуи. Благодаря подвижности зубцов рыбочистки чешуйки не разлетаются по сторонам, остаются около тушки. Рыбочистка не подвержена коррозии, легко промывается, служит долго и надежно. Цвет: Зеленый. Производитель дает пожизненную гарантию на рыбочистку.