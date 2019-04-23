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              BEGETON | ART
              Добавлено 23.04.2019
              500

              Профессиональная рыбочистка Мечта рыболова

              Телефон
              +78129617420
              Продавец
              ХантингАрт
              0
              Описание товара
              Профессиональная рыбочистка Мечта рыболова от Российского производителя Мечта рыболова. Изготавливается по американской технологии с использованием в производстве самых современных материалов и методов их обработки. Очищает от чешуи любые виды рыб, не зависимо от их размера и величины чешуи. Благодаря подвижности зубцов рыбочистки чешуйки не разлетаются по сторонам, остаются около тушки. Рыбочистка не подвержена коррозии, легко промывается, служит долго и надежно. Цвет: Зеленый. Производитель дает пожизненную гарантию на рыбочистку.
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