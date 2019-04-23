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              BEGETON | ART
              Добавлено 23.04.2019
              700 000

              Газель-некст

              Телефон
              +79107916992
              Продавец
              Ин Тайм Сервис
              0
              Описание товара
              Выпуск 2014 год, владелец один (наше юрлицо), удлинённая европлатформа (габариты: 4,20х2,03х2,18, 18 куб.м., влезает 8 европаллет 1,2х0,8 метра), двигатель Cummins, дизельный, Евро-4, егр удалён, ГУР, установлена"Вебасто" (заводится без проблем в любой мороз, прогрев можно запрограммировать с брелка сигнализации с турботаймером, сигнализация"Стар Лайн"), круиз-контроль, погрузка любая (сверху, с любого борта, сзади, оба борта пока обшиты фанерой, снять пять минут, на саморезах), тент с нашей рекламой, остальная реклама по кузову пока не удалена, автомобиль обслуживался в дилерских мастерских"Агат" и"Луидор" (все документы и отметки в сервисной книжке проставлены, историю техобслуживания узнать можно свободно), состояние отличное (все автомобили в нашей организации проходят ежедневный технический контроль перед выпуском на линию), сел и поехал работать, пробег реальный (в данный момент пробег 115625, т.к. машина время от времени эксплуатируется как подменная, легко проверяется по базе страховой компании и сервисной книжке, в дополнение наша бухгалтерия может предоставить справку о пробеге по путевым листам), последнее регламентное техобслуживание проведено 09/11/2018 (список работ можем предоставить для ознакомления), комплект летней резины (новая, отъездила прошедшем году с весны по начало ноября) на дисках прилагается, в данный момент на автомобиле шипованная резина.
              Единственное ДТП: 22.11.18 на территории нашей базы в угол фургона мягко (не успел вовремя затормозить) во время гололёда въехала капотом другая газель, наша газель никаких повреждений при этом не получила (грязь свезлась немного и всё), документы и фото данного"ДТП" можем предоставить.
              Обоснованный торг"у капота" возможен, продаётся в связи с сокращением штата автомобилей в филиале.
              Посмотреть автомобиль, пощупать, покататься можно в рабочее время с 09:30 до 16:00, ул.Кузбасская, д.15"А", в рабочие дни, в выходные строго по предварительному согласованию.
              Любые проверки на стендах за счёт потенциального покупателя.
              В подарок переоформим на покупателя ОСАГО на этот автомобиль до 25.05.2019 г.
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