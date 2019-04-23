Цепь гусеничная 49 звеньев vematrack 14530361

Описание товара

1. Цепь гусеничная 49 звеньев EC210BLC, ZX200LC-3, SOLAR 225LC-V, HMK 220LC LR, R210LC-7A, 225C LC, PC200LC-7 14530361, 9202850, 81N6-26600, 20Y-32-00023, ID860/49, KM3807/49, KM782/49, LH1075/49, 931963, 990046, 200103-00096A, 2272-6101, 272-00054, K1011228, 3380411H91, 9272-6018, 9202850, 81EM-27010, AT152088, 20Y-32-00024, 20Y-32-K1511, 1082-02170, 1182-00010, 1182-00011, VOE14530361

2. Производство VEMATrack (Голландия).

3. Отгружаем товар обычно Деловыми линиями или Байкал для наших грузов у них специальные тарифы, например, нет наценки за негабарит. Для срочных или очень крупных грузов находим попутные машины или отправляем свою.

4. Всегда в наличии: фильтры, коронки и защита от износа, ковши, ходовая, топливная аппаратура, втулки / пальцы / сальники. И многое другое, всего больше 12 000 наименований.

5. Имеются полные комплекты расходников для практически всех наиболее популярных моделей экскаваторов 12-40 тонн, а также для экскаваторов-погрузчиков.

6. Производителей выбираем тщательно, потому что основные деньги нам приносят постоянные клиенты, а значит, мы должны быть уверены в качестве.

7. Если вам нужна оригинальная деталь, то вы получаете ее по цене не выше, чем у дилера, потому что с большинством официальных дистрибьюторов мы работаем давно и у нас там скидки.

8. Если вы хотите аналог, то это будет проверенный и надежный производитель.

9. Умеем подбирать нужную деталь без ошибок, потому что используем дилерские электронные каталоги.

10. Передаем товар со склада в транспортную компанию в день заказа. Работаем быстро, постоянным клиентам отгружаем по звонку.

11. Производим ковши под брендом Rockstar. Специализируемся на скальных усиленных. Предоставим рекомендации клиентов.

12. Отгружаем товар обычно Деловыми линиями или Байкал для наших грузов у них специальные тарифы, например, нет наценки за негабарит. Для срочных или очень крупных грузов находим попутные машины или отправляем свою.

13. Звоните, отвечу на все интересующие Вас вопросы!