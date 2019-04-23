Гидромолот S00san SB4О

Описание товара

Гидравлические молоты Soosan являются общепризнанным мировым стандартом производительности и качества. Отличительными особенностями этой техники являются оптимальное соотношение цены и качества, неприхотливость в обслуживании, простота в эксплуатации, а также долговечность и надежность. Компания SOOSAN HEAVY INDUSTRIES является крупнейшим производителем гидравлического оборудования.

Преимущества:

• Гидравлический молот премиум класса

• Закрытый корпус

• Виброзащита

• Произведено в Южной Корее

Технические характеристики:

Масса гидромолота, кг — 295

Масса экскаватора, т — 4-9

Частота ударов, уд./мин. — 500-900

Энергия удара, (по CIMA / max), Дж — 444 / 762

Рабочее давление, атм — 110-140

Расход масла, л/мин — 40-70

Диаметр рабочего инструмента, мм — 68

Длина рабочего инструмента, мм — 700

Длина с рабочим инструментом , мм — 1600

Длина без рабочего инструмента , мм — 1016

Диаметр рукава, мм (дюйм) — 13 (&8242; )



В комплект входит:

• Гидравлический молот

• Рабочий инструмент типа"пика" 1 шт., типа"долото" 1 шт.

• Комплект РВД для подключения к гидравлической системе экскаватора

• Набор для заправки азотом

• Набор инструментов

• Каталог запасных частей

Soosan SB40 устанавливается на экскаватор-погрузчик массой 4-9 тонн, на экскаваторной стреле вместо ковша. Гидромолот SB40 установлен на экскаватор-погрузчик JCB 4CX, KOMATSU WB97S, VOLVO BL71, TEREX 860 SX