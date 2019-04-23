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              BEGETON | ART
              Добавлено 23.04.2019
              180 000

              Гидромолот S00san SB4О

              Телефон
              +79109995218
              Продавец
              ТехАльянс
              0
              Описание товара
              Гидравлические молоты Soosan являются общепризнанным мировым стандартом производительности и качества. Отличительными особенностями этой техники являются оптимальное соотношение цены и качества, неприхотливость в обслуживании, простота в эксплуатации, а также долговечность и надежность. Компания SOOSAN HEAVY INDUSTRIES является крупнейшим производителем гидравлического оборудования.
              Преимущества:
              • Гидравлический молот премиум класса
              • Закрытый корпус
              • Виброзащита
              • Произведено в Южной Корее
              Технические характеристики:
              Масса гидромолота, кг — 295
              Масса экскаватора, т — 4-9
              Частота ударов, уд./мин. — 500-900
              Энергия удара, (по CIMA / max), Дж — 444 / 762
              Рабочее давление, атм — 110-140
              Расход масла, л/мин — 40-70
              Диаметр рабочего инструмента, мм — 68
              Длина рабочего инструмента, мм — 700
              Длина с рабочим инструментом , мм — 1600
              Длина без рабочего инструмента , мм — 1016
              Диаметр рукава, мм (дюйм) — 13 (&8242; )

              В комплект входит:
              • Гидравлический молот 
              • Рабочий инструмент типа"пика" 1 шт., типа"долото" 1 шт.
              • Комплект РВД для подключения к гидравлической системе экскаватора
              • Набор для заправки азотом
              • Набор инструментов
              • Каталог запасных частей
              Soosan SB40 устанавливается на экскаватор-погрузчик массой 4-9 тонн, на экскаваторной стреле вместо ковша. Гидромолот SB40 установлен на экскаватор-погрузчик JCB 4CX, KOMATSU WB97S, VOLVO BL71, TEREX 860 SX
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