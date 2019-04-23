Гидромолот SB40 Корея

Описание товара
Преимущества:
• Гидравлический молот премиум класса
• Закрытый корпус
• Виброзащита
• Произведено в Южной Корее
Технические характеристики:
Масса гидромолота, кг — 295
Масса экскаватора, т — 4-9
Частота ударов, уд./мин. — 500-900
Энергия удара, (по CIMA / max), Дж — 444 / 762
Рабочее давление, атм — 110-140
Расход масла, л/мин — 40-70
Диаметр рабочего инструмента, мм — 68
Длина рабочего инструмента, мм — 700
Длина с рабочим инструментом , мм — 1600
Длина без рабочего инструмента , мм — 1016
Диаметр рукава, мм (дюйм) — 13 (&8242; )
В комплект входит:
• Гидравлический молот
• Рабочий инструмент типа"пика" 1 шт., типа"долото" 1 шт.
• Комплект РВД для подключения к гидравлической системе экскаватора
• Набор для заправки азотом
• Набор инструментов
• Каталог запасных частей
Soosan SB40 устанавливается на экскаватор-погрузчик массой 4-9 тонн, на экскаваторной стреле вместо ковша. Гидромолот SB40 установлен на экскаватор-погрузчик JCB 4CX, KOMATSU WB97S, VOLVO BL71, TEREX 860 SX