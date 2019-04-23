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              BEGETON | ART
              Добавлено 23.04.2019
              18 500

              Диван-кровать"Тюльпан"

              Телефон
              +79107877123
              Продавец
              Радуга-1
              0
              Описание товара
              Габаритные размеры: 140/103/105 см. 
              Спальное место: 100/190 см. 

              Механизм трансформации:"Пума" 
              Наполнение: ППУ
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              «Бигетон», «Бегетон», «Бигитон», «Бегитон», «Begeton», «Bigiton», «Begiton», «Bigeton» — являются зарегистрированными знаками торгового обслуживания ООО «БГО ГРУПП»
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