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              BEGETON | ART
              Добавлено 23.04.2019
              9 990

              Палатка автомат туристическая 3х местная Greenell Дерри 3

              Телефон
              +73832479016
              Продавец
              Проотдых
              0
              Описание товара
              Палатка удивит своей многофункциональностью. Поехали!Система 3 в 1 делает палатку универсальной и позволяет использовать как тент, защиту от солнца, и как полноценную палатку. Облегченная конструкция. Комплектуется дополнительным съемным полом.Легко устанавливается и собирается, специальный механизм дает возможность собрать палатку одному человеку за считанные минуты. Палатка удобна, практична, универсальна, но не на экстремальные условия (хотя во время дождей показала себя также отлично, не протекала). Единственный нюанс - отсутствие тента-предбанника под который можно спрятать вещи, все необходимо складывать внутрь палатки. Модель достаточно универсальна. Верхний тент можно использовать как защиту от солнца, от дождя. Отдельный пол – полежать, позагорать, вещи посушить.
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