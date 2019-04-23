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              BEGETON | ART
              Добавлено 23.04.2019
              7 350

              Палатка 4 х местная Helios Musson 4

              Телефон
              +73832479016
              Продавец
              Проотдых
              0
              Описание товара
              Палатка Musson-4 (Helios) - удобная четырехместная палатка с вместительным тамбуром, сформированным отдельной дугой. В тамбуре поместится большое количество снаряжения. Габаритные размеры палатки в рабочем состоянии: 3,7 х 2,4 х 1,4 м.Двухслойная палатка с 2 входами. Увеличенный тамбур имеет широкий вход. Вентиляционные клапаны с 2 сторон обеспечат комфортный микроклимат в палатке. Антмоскитная сетка. Все швы проклеены. Внешний тент: Polyester 190T PU 3000 мм. Внутренняя палатка: 100% дышащий Polyester. Материал дна: Terpauling, 120 г, PU - 10000 мм. Каркас: fiberglass 7,9 мм. Вес палатки - 5,4 кг. Размер в упакованном виде: 56х18х18см.
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