Палатка 4 местная туристическая Greenell Космо 4

Описание товара

Greenell Космо 4 - комфортная туристическая или кемпинговая 2 комнатная палатка. Палатка системы тоннель, устойчивая и прочная, т.к. дуги короче, чем у обычной дуговой.Светлая расцветка отражает солнечные лучи и палатка меньше нагревается.Один тамбур. Не очень высокий 140 см. В него два входа, пологи можно закрепить на стойках и получится 2 навесика.Палатка 100% летняя, т.к. водостойкость тента 2 000 мм и тент не доходит до земли.Сначала ставится тент на внешних дугах. В тамбуре пола нет. Затем к дугам подцепляются спальни.Пол из терпаулинга совершенно не пропускает воду, может стоять в луже. Пол пришит к внутренним палаткам на некоторой высоте от земли.Дверь в спальни двухслойная. Можно отстегнуть внешний слой и оставить слой москитки.В спальне 1 вентиляционный клапан.Каркас Fiberglass 8,5 /9,5 ммСтойки сталь 16 ммТкань тента 190T полиэстер PU 2 000 ммТкань пола Терпаулинг 10 000 ммТкань палатки 180Т Polyester (дышащий)Вес макс. 6,3 кг