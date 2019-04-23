Тент со стойками туристический Alpika Tent 4x4

Описание товара

Тент-укрытие для стоянки. Защитит от дождя или солнца. Стойки в комплекте (2 шт. по 220см.)Размеры палатки: 400x400 см. Высота: 0 см.Тамбур: нетОбщий вес: 1,70 кг.