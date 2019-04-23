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              BEGETON | ART
              Добавлено 23.04.2019
              12 400

              Палатка 3 х местная Tramp Rock 3 (со снежной юбкой)

              Телефон
              +73832479016
              Продавец
              Проотдых
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              Описание товара
              Палатки экспедиционной серии Tramp прочны и комфортны. Материалы защищают от непогоды, легкие, комфортные.Внешний тент из полиэстера Diamond RipStop, не растягивается от влажности и жары, не съеживается от сухости и холода. Рипстопные элементы (толстые нитки в структуре ткани) не дадут маленькой зацепке или дырочке от искры расползяться дальше. Водостойкость тента 8 000 мм, это очень много. Полиуретановое покрытие защищает и от ультрафиолета.Внутренняя палатка – полностью воздухопроницаемый полиэстер RipStop. Дно палатки из полиэстера Diamond RipStop, такого же, что и тент, только водостойкость уже 10 000 мм. Это максимальный показатель для палаток. Алюминиевый прочный каркас.3-х местная палатка Rock 3 имеет два входа и два тамбура. Палатка ставится очень просто: дуги продеваются в тканевые сквозные карманы для дуг на внешнем тенте. Внутренняя палатка крепится изнутри. Или не крепится. Размеры палатки 180 х 210 см - это два полноценных спальных места. Высота 130 см. Два вентиляционных клапана.
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