Палатка 3 х местная Tramp Rock 3 (со снежной юбкой)

Описание товара

Палатки экспедиционной серии Tramp прочны и комфортны. Материалы защищают от непогоды, легкие, комфортные.Внешний тент из полиэстера Diamond RipStop, не растягивается от влажности и жары, не съеживается от сухости и холода. Рипстопные элементы (толстые нитки в структуре ткани) не дадут маленькой зацепке или дырочке от искры расползяться дальше. Водостойкость тента 8 000 мм, это очень много. Полиуретановое покрытие защищает и от ультрафиолета.Внутренняя палатка – полностью воздухопроницаемый полиэстер RipStop. Дно палатки из полиэстера Diamond RipStop, такого же, что и тент, только водостойкость уже 10 000 мм. Это максимальный показатель для палаток. Алюминиевый прочный каркас.3-х местная палатка Rock 3 имеет два входа и два тамбура. Палатка ставится очень просто: дуги продеваются в тканевые сквозные карманы для дуг на внешнем тенте. Внутренняя палатка крепится изнутри. Или не крепится. Размеры палатки 180 х 210 см - это два полноценных спальных места. Высота 130 см. Два вентиляционных клапана.