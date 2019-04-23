Палатка тент Alpika Veranda Shater

Описание товара

Тент-веранда Alpika Veranda Shater• Для дачи и кемпинга.• Стальной каркас, 2 входа. Тент 3000 мм.• Размеры палатки: 430х370 см. Высота: 240 см.• Тамбур: нет• Общий вес: 11.00 кг. Великолепный четырехгранный шатер. Внешний каркас из крепких стальных трубок толщиной 0,8 мм Качественная москитная сетка на всех сторонах. Полностью закрывается тканью. Швы проклеены. Углы укреплены. Замки молния.Соединение металл. Юбка снизу по периметру из армированного полиэтилена. Удобная сумка. Стальные колышки 4,5 мм. Ремкомплект.