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              BEGETON | ART
              Добавлено 23.04.2019
              11 900

              Палатка тент Alpika Veranda Shater

              Телефон
              +73832479016
              Продавец
              Проотдых
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              Описание товара
              Тент-веранда Alpika Veranda Shater• Для дачи и кемпинга.• Стальной каркас, 2 входа. Тент 3000 мм.• Размеры палатки: 430х370 см. Высота: 240 см.• Тамбур: нет• Общий вес: 11.00 кг. Великолепный четырехгранный шатер. Внешний каркас из крепких стальных трубок толщиной 0,8 мм Качественная москитная сетка на всех сторонах. Полностью закрывается тканью. Швы проклеены. Углы укреплены. Замки молния.Соединение металл. Юбка снизу по периметру из армированного полиэтилена. Удобная сумка. Стальные колышки 4,5 мм. Ремкомплект.
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