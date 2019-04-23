Палатка 3 местная автоматическая Tramp Sirius 3

Описание товара

Палатка-автомат идеальна для кемпингового отдыха, палатка быстро и легко раскладывается одним человеком. Вам не надо тратить свое время и нервы на сборку палатки, Sirius устанавливается всего за минуту. Палатка имеет два просторных тамбура, в которых свободно разместятся ваши вещи и обувь. Два входа продублированы противомоскитной сеткой - обеспечат вам отличную вентиляцию во время сна.Палатка Sirius имеет немалый вес, поэтому мы рекомендуем использовать ее для кемпингового отдыха или автотуризма, в общем везде где не надо долго нести палатку на себе.Особенности:Быстрая установка за одну минутуДвухслойная палатка с двумя входамиВнешний тент палатки устойчив к ультрафиолетовому излучениюВнешний тент имеет пропитку, задерживающую распространение огняДва тамбура на дуге «коромысло»Вентиляция в куполе палаткиСветоотражающие оттяжкиВсе швы проклееныИдеальна для автотуристов