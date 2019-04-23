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              BEGETON | ART
              Добавлено 23.04.2019
              1 160

              Палатка зимняя автомат 2х2 сине белая (дно на молнии)

              Телефон
              +73832479016
              Продавец
              Проотдых
              0
              Описание товара
              Зимняя палатка-автомат — уникальное изобретение, которое позволяет установить временное жилище за считанные секунды. Секрет — в особом механизме самораскрытия. Это вшитые в ткань палатки стальные пружины, которые, распрямляясь, образуют каркас. Те же самые пружины позволяют быстро сложить палатку после использования. В упакованном виде платка представляет собой аккуратный диск 55 сантиметров диаметром. Другие особенности палатки: — Тент палатки сшит из плотной ткани и надежно защищает от ветра, снега, холода. — Дно снабжено специальным отверстием на «молнии» — под лунку. — Вход на «молнии» открывается как снаружи, так и изнутри. Одноместная, размеры: 2 м х 2 м, высота 1.3 м. Материал тента — «Оxford», вход на молнии, противо-маскитная сетка, дно на молнии, широкая ветро и снего защитная «юбка».
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