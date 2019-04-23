Палатка душ туалет Alpika Akva

Описание товара

Душ или туалет для дачи или кемпинга. Окна и вентиляция, антимоскитная юбка. Тент Polyestr PU 2000 мм.Размеры палатки: 165x165 см. Высота: 200 см.Тамбур: нетОбщий вес: 3,00 кг.Высота входа (двери) = 155 см