Палатка 2 х местная туристическая Totem Trek

Описание товара

Totem Trek 2 - классическая двухместная туристическая дешевая палатка полусфера.Очень легко и просто собирать: разложить внутреннюю палатку, вставить дуги в люверсы по углам дна, пристегнуть внутреннюю палатку клипсами к дугам, сверху накрыть тентом и закрепить.Водостойкость тента всего 1 500 мм, поэтому палатка летняя. Швы проклеены. Тент обработан пропиткой от УФ-лучей и искр. Два вентиляционных клапана.Дно из терпаулинга, его водостойкость 10 000 мм, палатка может стоять в луже и не промокнуть.Единственный вход - двойная дверь с москиткой.Внутренняя палатка – 100% дышащий полиэстер, два больших вентиляционных окна, удобные, вместительные карманы. Вход D-образный, открывать и закрывать очень просто одной рукой. Каркас - фибергласс. Растяжки со светоотражающей ниткой. Размер 120 * 200 см, высота 110 см. Тамбур 70 смВес всего 2,25 кг