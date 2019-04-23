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              BEGETON | ART
              Добавлено 23.04.2019
              3 190

              Палатка 2 х местная туристическая Totem Trek

              Телефон
              +73832479016
              Продавец
              Проотдых
              0
              Описание товара
              Totem Trek 2 - классическая двухместная туристическая дешевая палатка полусфера.Очень легко и просто собирать: разложить внутреннюю палатку, вставить дуги в люверсы по углам дна, пристегнуть внутреннюю палатку клипсами к дугам, сверху накрыть тентом и закрепить.Водостойкость тента всего 1 500 мм, поэтому палатка летняя. Швы проклеены. Тент обработан пропиткой от УФ-лучей и искр. Два вентиляционных клапана.Дно из терпаулинга, его водостойкость 10 000 мм, палатка может стоять в луже и не промокнуть.Единственный вход - двойная дверь с москиткой.Внутренняя палатка – 100% дышащий полиэстер, два больших вентиляционных окна, удобные, вместительные карманы. Вход D-образный, открывать и закрывать очень просто одной рукой. Каркас - фибергласс. Растяжки со светоотражающей ниткой. Размер 120 * 200 см, высота 110 см. Тамбур 70 смВес всего 2,25 кг
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