Проекты бань из бревна под ключ

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Главные достоинства бани из бревна

Баня из бревна под ключ пользуется большим спросом в частном строительстве и для возведения крупных банных комплексов за счет отличных потребительских свойств стройматериала:



Экологичность древесины, первое, на что обращают внимание покупатели. В таком строении приятно находиться, благодаря природному аромату дерева внутри помещения создается особая атмосфера.

Естественный воздухообмен. Внутри бани из бревна легко дышать. Натуральная древесина обладает лечебными свойствами.

В парилке длительное время сохраняется тепло, но помещение не пропускает шум и посторонние звуки.

Баня из оцилиндрованного бревна легко, оперативно собирается, в особенности, если за дело берутся инженеры и рабочие «Сруб-Строй». Имеется возможность воплощения любой архитектурной идеи.

Строения не требуют организации глубокого фундамента, серьезной декоративной отделки, что минимизирует затраты на строительные работы.

Сруб имеет привлекательный и аккуратный вид.

Подготовка материалов для строительства бани из бревна

Чтобы баня из бревна оказалась теплой, долговечной, функциональной, стоит серьезно подготовить строительный материал для будущего строения. Бревна должны быть:



ровными, прямыми, без заметных трещин и изъянов;

толщиной не менее 20 см;

длиной от 3 до 6 м, в зависимости от площади здания.

Лучше выбирать хвойные породы дерева, они более долговечные за счет наличия смолы и эфирных масел. Заготавливать деревья нужно зимой.



Возведение любого здания начинается с выбора места. Следует ответить себе на вопрос, будет ли банное сооружение пристроена к дому или находиться на расстоянии от него. Нужно согласовать проект во всех инстанциях и можно начинать строительство.



В зависимости от размера бани из оцилиндрованного бревна и количества помещений, требуется выполнить проведение коммуникаций. Укладка материала имеет свою технологию. При отсутствии строительного опыта проще заказать сборку сруба профессионалам.



Заказать баню под ключ в «Сруб-Строй»

Возведение бань из бревна – приоритетная услуга компании «Сруб-Строй». На протяжении 14 лет успешной деятельности мы разрабатываем многочисленные проекты бань из бревна под ключ. Готовые примеры на сайте позволяют заказчикам купить подходящий сруб. При желании специалисты компании разработают отдельный проект бревенчатого строения, учитывая требования и предпочтения клиента.



Наибольшим спросом пользуются бани из бревна, оснащенные террасой, так как они прекрасно подходят для отдыха после банных процедур в теплую погоду. Дополнительная площадка может использоваться для просушки вещей.



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