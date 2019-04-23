Проекты домов из бруса под ключ

Описание товара

Преимущества брусовых домов

К числу главных достоинств домов из бруса относятся:



высокая скорость постройки;

привлекательный внешний вид, как с внутренней стороны, так и с наружной;

высокий уровень теплоизоляции, который сэкономит средства владельцу жилья в отопительный период;

экологичность используемых материалов, которые не выделяют токсины;

устойчивость к влаге, которая повышает эксплуатационный период строения.

Выгодно купить дом из бруса позволяет не только приемлемая стоимость строительства, но и минимальные расходы на его отделку. Связано это с тем, что благодаря гладкому брусу получается ровная и внешне привлекательная поверхность стены. Также, деревянные строения способны «дышать» и очищать воздух в помещении от вредных примесей. В брусовом доме всегда легко дышать, что, в свою очередь, положительно сказывается на состоянии здоровья проживающих в нем людей.



Проекты деревянных домов

Если вы планируете обзавестись прочным, комфортным и красивым жилищем, в котором можно прибывать постоянно, вы можете не оформлять заказ на индивидуальное проектирование строения. Сегодня все желающие могут подобрать для себя наилучший вариант, просмотрев уже готовые варианты деревянных жилищ. Посетите соответствующий раздел сайта компании «Сруб-Строй» и выберите подходящий для себя дом из бруса. Проекты и цены построек из дерева предполагают возможность строительства одноэтажных и двухэтажных домов.



Где заказать дом

Компания «Сруб-Строй» предлагает жителям Москвы и Подмосковья самые выгодные условия сотрудничества. Мы возводим деревянные строения в минимальные сроки благодаря наличию квалифицированного штата сотрудников, проверенных технологий и современной техники.



За весь период собственной деятельности мы реализовали сотни проектов, впоследствии ставших уютным жильем для наших многочисленных клиентов. В нашем каталоге вы можете выбрать проект и получить уже готовый дом из бруса под ключ, цена которого будет самой приемлемой в Московской области.