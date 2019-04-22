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              BEGETON | ART
              Добавлено 22.04.2019
              30 000

              Цифровое фортепиано casio CDP-230R

              Телефон
              +79113840342
              Продавец
              АверсПроф
              0
              Описание товара
              Цифровое фортепиано Casio CDP-230RBK, станет рациональным приобретением для музыканта с разным уровнем подготовки. Клавиши изготовлены из высококачественного синтетического материала. В комплекте фирменный адаптер питания, педаль демпфер, нотный сборник и пюпитр. Многофункциональное цифровое фортепиано Casio CDP-230RBK оснащено встроенной базой сэмплов инструментов, а также системой пошагового обучения. 7.5-октавная модель оснащена 88 клавишами, которые функционируют в соответствии с молоточковой механикой. Трехуровневая чувствительность клавиш к силе нажатия позволит передать самые тонкие музыкальные акценты. Аудиосистема прибора представляет собой два 8-ваттных динамика. Предусмотрены разъемы для подсоединения микрофона и наушников. Состояние нового. Цена нового в магазине от 35 000.
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