Цифровое фортепиано casio CDP-230R

Описание товара

Цифровое фортепиано Casio CDP-230RBK, станет рациональным приобретением для музыканта с разным уровнем подготовки. Клавиши изготовлены из высококачественного синтетического материала. В комплекте фирменный адаптер питания, педаль демпфер, нотный сборник и пюпитр. Многофункциональное цифровое фортепиано Casio CDP-230RBK оснащено встроенной базой сэмплов инструментов, а также системой пошагового обучения. 7.5-октавная модель оснащена 88 клавишами, которые функционируют в соответствии с молоточковой механикой. Трехуровневая чувствительность клавиш к силе нажатия позволит передать самые тонкие музыкальные акценты. Аудиосистема прибора представляет собой два 8-ваттных динамика. Предусмотрены разъемы для подсоединения микрофона и наушников. Состояние нового. Цена нового в магазине от 35 000.