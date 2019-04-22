Описание товара

Станок СБ-26 бревнопильный четырехвальный брусовочный предназначен для получения двухкантного бруса (лафета) и дополнительно не обрезных досок, при переработке пиловочника хвойных и лиственных пород.

Пильные диски расположены вертикально на одном уровне и дают возможность производить продольную распиловку бревен на лафет и не обрезной пиломатериал. Станок может работать как в комплексе с многопильным станком. Отличительной особенностью оборудования является возможность позиционного передвижения пильных узлов на заданный размер. Перемещение осуществляется гидроприводом. Позиционирование пил по заданным размерам позволяет исключить предварительную сортировку сырья. Станок дает возможность получать высококачественный обрезной пиломатериал необходимого сечения с повышенным процентом выхода древесины.



Условия эксплуатации станка - отапливаемые (или охлаждаемые) и вентилируемые помещения с температурой воздуха от -10° до +35°С.