Cтанок 671СБ для выборки чашки в бревне под углом 45, 60, 90 гр.

Описание товара

Станок для выборки венцовых чашек модели 671СБ предназначен для выборки венцовых чашекв оцилиндрованных бревнах под углом 45, 60, 90 градусов.

Выборка венцовых чашек может производиться под углом 45°,60°, 90° относительно оси бревна.

Станок может применяться на небольших деревообрабатывающих предприятиях в комплексе с оборудованием,предназначенным для производства оцилиндрованных срубов.

Станок может эксплуатироваться в закрытом неотапливаемом помещении при температуре окружающейсреды от – 16° до + 40°С



* В зависимости от исполнения станка (заказа) возможна установкадополнительной опции - гидравлический зажим бревна.

Стоимость дополнительной опции необходимо уточнять у менеджеров.