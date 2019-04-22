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              BEGETON | ART
              Добавлено 22.04.2019
              354 900

              Cтанок 671СБ для выборки чашки в бревне под углом 45, 60, 90 гр.

              Телефон
              +78332373263
              Продавец
              Шервуд
              0
              Описание товара
              Станок для выборки венцовых чашек модели 671СБ предназначен для выборки венцовых чашекв оцилиндрованных бревнах под углом 45, 60, 90 градусов.
              Выборка венцовых чашек может производиться под углом 45°,60°, 90° относительно оси бревна.
              Станок может применяться на небольших деревообрабатывающих предприятиях в комплексе с оборудованием,предназначенным для производства оцилиндрованных срубов.
              Станок может эксплуатироваться в закрытом неотапливаемом помещении при температуре окружающейсреды от – 16° до + 40°С

              * В зависимости от исполнения станка (заказа) возможна установкадополнительной опции - гидравлический зажим бревна.
              Стоимость дополнительной опции необходимо уточнять у менеджеров.
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