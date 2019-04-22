Станок 692С оцилиндровочно - фрезерно - пильный

Описание товара

Станок 692С предназначен для переработки круглых тонкомерных лесоматериалов с целью изготовления оцилиндрованных бревен, оцилиндрованных бревен с продольным пазом под укладку в сруб, шпунтованного трёхкантного цилиндрованного бруса, бруса, заготовки под половую и обшивочную доски, обрезной доски различного сечения.



Размеры получаемого изделия с припусками на дальнейшую обработку (усушку) и допусками на получаемые размеры задаются покупателем при заказе станка.



В цену станка 692С входит одна оснастка для получения одного вида пиломатериала. Оснастку для получения других, перечисленных выше видов пиломатериала, необходимо заказывать дополнительно.



За одну подачу из бревна можно получить пиломатериал точных размеров, с высоким качеством поверхности. При обработке бревно подвергается трем рабочим операциям:

оцилиндрованию, фрезерованию, распиловке.