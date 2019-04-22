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              BEGETON | ART
              Добавлено 22.04.2019
              1 535 100

              Станок 692С оцилиндровочно - фрезерно - пильный

              Телефон
              +78332373263
              Продавец
              Шервуд
              0
              Описание товара
              Станок 692С предназначен для переработки круглых тонкомерных лесоматериалов с целью изготовления оцилиндрованных бревен, оцилиндрованных бревен с продольным пазом под укладку в сруб, шпунтованного трёхкантного цилиндрованного бруса, бруса, заготовки под половую и обшивочную доски, обрезной доски различного сечения.

              Размеры получаемого изделия с припусками на дальнейшую обработку (усушку) и допусками на получаемые размеры задаются покупателем при заказе станка.

              В цену станка 692С входит одна оснастка для получения одного вида пиломатериала. Оснастку для получения других, перечисленных выше видов пиломатериала, необходимо заказывать дополнительно.

              За одну подачу из бревна можно получить пиломатериал точных размеров, с высоким качеством поверхности. При обработке бревно подвергается трем рабочим операциям:
              оцилиндрованию, фрезерованию, распиловке.
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