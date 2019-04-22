Комбинированный станок Шервуд-150ФП

Описание товара

Станок Sherwood 150FP предназначен для переработки круглых тонкомерных лесоматериалов с целью изготовления бруса, бруска, заготовки под половую и обшивочную доски, обрезной доски различного сечения.









Станок специально сконструирован для эффективного переработки тонкомерного сырья и балансовой древесины диаметром до 260 мм. За один проход из бревна можно получить пиломатериал точных размеров, с высоким качеством поверхности. При обработке бревно подвергается двум рабочим операциям: фрезерованию, распиловке.





Станок применяется в лесопильных производствах малой и средней мощности в качестве станка для переработки тонкомерного и балансового сырья.