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              BEGETON | ART
              Добавлено 22.04.2019
              1 334 466

              Комбинированный станок Шервуд-150ФП

              Телефон
              +78332373263
              Продавец
              Шервуд
              0
              Описание товара

              Станок Sherwood 150FP предназначен для переработки круглых тонкомерных лесоматериалов с целью изготовления бруса, бруска, заготовки под половую и обшивочную доски, обрезной доски различного сечения. 



              Станок специально сконструирован для эффективного переработки тонкомерного сырья и балансовой древесины диаметром до 260 мм. За один проход из бревна можно получить пиломатериал точных размеров, с высоким качеством поверхности. При обработке бревно подвергается двум рабочим операциям: фрезерованию, распиловке.


                 Станок применяется в лесопильных производствах малой и средней мощности в качестве станка для переработки тонкомерного и балансового сырья.

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