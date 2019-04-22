Портмоне женское малое, PJ351CHлимон

Описание товара

желтый 960х900 мм Закрывается на скрытую кнопку. Внутри отделение для купюр, карманы для кредитных карт и карман для мелочи. Отличительная черта: ироничное тиснение «Друг».Мы доставим портмоне женское малое, pj.35/1.ch.лимон в любой район города Екатеринбурга, Верхней Пышмы, Среднеуральска, Березовского, а, кроме того, по всем городам России. Мы возьмем на себя все хлопоты по организации перевозки до Вашего города и бесплатно привезем портмоне женское малое, pj.35/1.ch.лимон в транспортную компанию. Наш сайт работает 365 дней в году. Заказать портмоне женское малое, pj.35/1.ch.лимон у нас значительно выгоднее, чем в других интернет-магазинах. Звоните нам по телефонам +7(343)202-30-10 по Екатеринбургу, +7-922-113-18-42 бесплатные звонки и сообщения через Viber/WhatsApp и заказывайте портмоне женское малое, pj.35/1.ch.лимон прямо сейчас!