Описание товара

красный натуральная кожа 95х105х30 мм Портмоне закрывается клапаном на магнитной кнопке. Внутри два отделения для купюр, отделения для кредитных карт, визиток. Монетница на молнии.Мы доставим кошелек женский средний, д801 в любой район города Екатеринбурга, Верхней Пышмы, Среднеуральска, Березовского, а, кроме того, по всем городам России. Мы возьмем на себя все хлопоты по организации перевозки до Вашего города и бесплатно привезем кошелек женский средний, д801 в транспортную компанию. Наш сайт работает 365 дней в году. Заказать кошелек женский средний, д801 у нас значительно выгоднее, чем в других интернет-магазинах. Звоните нам по телефонам +7(343)202-30-10 по Екатеринбургу, +7-922-113-18-42 бесплатные звонки и сообщения через Viber/WhatsApp и заказывайте кошелек женский средний, д801 прямо сейчас!