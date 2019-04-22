Описание товара

черный натуральная кожа 110х150х20 мм Портмоне из натуральной кожи. Внутри семь карманов для кредитных карт, маленький карман для сим-карты. Два открытых и один карман на молнии. Дополнительно предусмотрен разворот с прозрачными карманами, в который можно вложить водительское удостоверение и свидетельство регистрации авто. Модель имеет открытое отделение для купюр.Мы доставим портмоне harold sport, ис37314 в любой район города Екатеринбурга, Верхней Пышмы, Среднеуральска, Березовского, а, кроме того, по всем городам России. Мы возьмем на себя все хлопоты по организации перевозки до Вашего города и бесплатно привезем портмоне harold sport, ис37314 в транспортную компанию. Наш сайт работает 365 дней в году. Заказать портмоне harold sport, ис37314 у нас значительно выгоднее, чем в других интернет-магазинах. Звоните нам по телефонам +7(343)202-30-10 по Екатеринбургу, +7-922-113-18-42 бесплатные звонки и сообщения через Viber/WhatsApp и заказывайте портмоне harold sport, ис37314 прямо сейчас!