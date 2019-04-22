Описание товара

бордовый натуральная кожа 120х95 мм Внутри портмоне имеет 2 отделения для купюр, 1 отделение для мелочи на молнии на задней стороне портмоне, 11 карманов для кредитных карт/визитных карт, 1 прозрачный карман для удостоверений или фотографий, 2 дополнительных кармана.Мы доставим кошелек женский малый, д133 в любой район города Екатеринбурга, Верхней Пышмы, Среднеуральска, Березовского, а, кроме того, по всем городам России. Мы возьмем на себя все хлопоты по организации перевозки до Вашего города и бесплатно привезем кошелек женский малый, д133 в транспортную компанию. Наш сайт работает 365 дней в году. Заказать кошелек женский малый, д133 у нас значительно выгоднее, чем в других интернет-магазинах. Звоните нам по телефонам +7(343)202-30-10 по Екатеринбургу, +7-922-113-18-42 бесплатные звонки и сообщения через Viber/WhatsApp и заказывайте кошелек женский малый, д133 прямо сейчас!