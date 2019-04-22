Описание товара

фиолетовый натуральная кожа 185x85x25 Закрывается на магнитную кнопку. Внутри 2 отделения, 2 кармашка для бумаг, прозрачный кармашек. Снаружи сзади монетник на молнии.Мы доставим портмоне, а0457шик9сирен в любой район города Екатеринбурга, Верхней Пышмы, Среднеуральска, Березовского, а, кроме того, по всем городам России. Мы возьмем на себя все хлопоты по организации перевозки до Вашего города и бесплатно привезем портмоне, а0457шик9сирен в транспортную компанию. Наш сайт работает 365 дней в году. Заказать портмоне, а0457шик9сирен у нас значительно выгоднее, чем в других интернет-магазинах. Звоните нам по телефонам +7(343)202-30-10 по Екатеринбургу, +7-922-113-18-42 бесплатные звонки и сообщения через Viber/WhatsApp и заказывайте портмоне, а0457шик9сирен прямо сейчас!