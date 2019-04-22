Описание товара

серебро искусственная кожа 125х90х20 мм Кошелек в два сложения, закрывающийся на хлястик с кнопкой. Внутри два отделения для купюр, два потайных кармашка и одно окошко для пропуска и фотографий, отделение для мелочи, закрывающееся на кнопку.Мы доставим портмоне, г-247-1 в любой район города Екатеринбурга, Верхней Пышмы, Среднеуральска, Березовского, а, кроме того, по всем городам России. Мы возьмем на себя все хлопоты по организации перевозки до Вашего города и бесплатно привезем портмоне, г-247-1 в транспортную компанию. Наш сайт работает 365 дней в году. Заказать портмоне, г-247-1 у нас значительно выгоднее, чем в других интернет-магазинах. Звоните нам по телефонам +7(343)202-30-10 по Екатеринбургу, +7-922-113-18-42 бесплатные звонки и сообщения через Viber/WhatsApp и заказывайте портмоне, г-247-1 прямо сейчас!