Портмоне, а05845лкайман

Описание товара

черный натуральная кожа 190x100x30 Снаружи сзади открытый карман. Портмоне закрывается на кнопку. Внутри большая монетница на рамке. 3 отделения для купюр. 8 кармашков для кредиток. Потайной кармашек на молнии. В клапане 4 кармашка для кредиток и пластиковый прозрачный кармашек.Мы доставим портмоне, а0584 \ 5лкайман в любой район города Екатеринбурга, Верхней Пышмы, Среднеуральска, Березовского, а, кроме того, по всем городам России. Мы возьмем на себя все хлопоты по организации перевозки до Вашего города и бесплатно привезем портмоне, а0584 \ 5лкайман в транспортную компанию. Наш сайт работает 365 дней в году. Заказать портмоне, а0584 \ 5лкайман у нас значительно выгоднее, чем в других интернет-магазинах. Звоните нам по телефонам +7(343)202-30-10 по Екатеринбургу, +7-922-113-18-42 бесплатные звонки и сообщения через Viber/WhatsApp и заказывайте портмоне, а0584 \ 5лкайман прямо сейчас!