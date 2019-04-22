Описание товара

оранжевый натуральная кожа 180х90х20 мм Внутри три отделения для купюр. Отделение для монет на молнии. Отделения для визиток, кредитных карт. Сзади снаружи открытый карман.Мы доставим портмоне женское большое, д942 в любой район города Екатеринбурга, Верхней Пышмы, Среднеуральска, Березовского, а, кроме того, по всем городам России. Мы возьмем на себя все хлопоты по организации перевозки до Вашего города и бесплатно привезем портмоне женское большое, д942 в транспортную компанию. Наш сайт работает 365 дней в году. Заказать портмоне женское большое, д942 у нас значительно выгоднее, чем в других интернет-магазинах. Звоните нам по телефонам +7(343)202-30-10 по Екатеринбургу, +7-922-113-18-42 бесплатные звонки и сообщения через Viber/WhatsApp и заказывайте портмоне женское большое, д942 прямо сейчас!