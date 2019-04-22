Портмоне женское, PJ66 1кр

Описание товара

красный натуральная кожа 190 x 100 мм Женское портмоне из натуральной кожи с тиснением «Изящная кошка». Закрывается на магнитный замок. Внутри отделение на молнии, 3 отделения для купюр, 8 карманов для кредитных карт. На обратной стороне портмоне отделение для чеков и бумаг.Мы доставим портмоне женское, pj.66.-1.кр в любой район города Екатеринбурга, Верхней Пышмы, Среднеуральска, Березовского, а, кроме того, по всем городам России. Мы возьмем на себя все хлопоты по организации перевозки до Вашего города и бесплатно привезем портмоне женское, pj.66.-1.кр в транспортную компанию. Наш сайт работает 365 дней в году. Заказать портмоне женское, pj.66.-1.кр у нас значительно выгоднее, чем в других интернет-магазинах. Звоните нам по телефонам +7(343)202-30-10 по Екатеринбургу, +7-922-113-18-42 бесплатные звонки и сообщения через Viber/WhatsApp и заказывайте портмоне женское, pj.66.-1.кр прямо сейчас!