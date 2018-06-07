Дом в черте города

Описание товара

Продается дом 92 м. кв. на участке 2.4 сот. , по ул. Новоленинградская 42 (Запанской). Дом в идеальном состоянии вложений и ремонта не требует, заезжай и живи. Вода, свет, газ, центральная канализация все есть и оформлено. Во дворе все ухоженно. Есть баня, беседка, летняя кухня. очень хорошая инфраструктура. рядом ж/д вокзал, поликлиника, почта, магазины, аптеки не далеко Троицкий рынок. На дом и на землю свидетельство. Гараж и баню оформлять не стали. Один взрослый собственник. Возможно дом продать на двоих хозяев. Для разделения дома есть все возможности и документальные и технические. Ипотека, МСК, сертификаты подходят. Реальному покупателю возможен хороший торг. (Все фото не умещаются, скинем на электронку)