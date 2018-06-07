Выберите город
Частным лицам
Компаниям и предпринимателям
Помощь #Намневсёравно
Регистрация
Вход
Загрузка меню
показать всё
      Найти
      Загрузка меню
      показать всё
          Узнать больше о BEGETON
          Торговая площадка
          Частные объявления
          Работа Компании Персоны Скидки и акции
          Загрузка меню
          перейти
              - | - | -
              BEGETON | ART
              Добавлено 07.06.2018
              4 550 000

              Дом в черте города

              Телефон
              89276881993
              Продавец
              ОТ и ДО
              0
              Описание товара

              Продается дом 92 м. кв. на участке 2.4 сот. , по ул. Новоленинградская 42 (Запанской). Дом в идеальном состоянии вложений и ремонта не требует, заезжай и живи. Вода, свет, газ, центральная канализация все есть и оформлено. Во дворе все ухоженно. Есть баня, беседка, летняя кухня. очень хорошая инфраструктура. рядом ж/д вокзал, поликлиника, почта, магазины, аптеки не далеко Троицкий рынок. На дом и на землю свидетельство. Гараж и баню оформлять не стали. Один взрослый собственник. Возможно дом продать на двоих хозяев. Для разделения дома есть все возможности и документальные и технические. Ипотека, МСК, сертификаты подходят. Реальному покупателю возможен хороший торг. (Все фото не умещаются, скинем на электронку)

              Другие товары компании
              показать все
              © 2020 BEGETON
              «Бигетон», «Бегетон», «Бигитон», «Бегитон», «Begeton», «Bigiton», «Begiton», «Bigeton» — являются зарегистрированными знаками торгового обслуживания ООО «БГО ГРУПП»
              Скачать
              с Google Play
              Скачать
              с App Store