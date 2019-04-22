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              BEGETON | ART
              Добавлено 22.04.2019
              35 160

              Сканер Xerox DocuMate 152i (A4)

              Телефон
              +73432435210
              Продавец
              УЦПТ-сервис
              0
              Описание товара
              Новый сканер обеспечивает скорость цветного сканирования документов до 25 страниц в минуту в одностороннем режиме и 50 изображений в минуту в дуплексном режиме с нагрузкой до 2500 страниц в день, а компактный дизайн (вес 2.88 кг и 305x157x144 мм при сложенных лотках), разработанный специально для небольших офисов с ограниченным пространством, позволяет удобно установить сканер непосредственно на рабочем месте.

              DocuMate 152i поддерживает возможность сканирования длинных документов (до 2997мм).

              Наличие драйверов TWAIN предоставляет возможность осуществлять сканирование как на базе операционной системы Windows, так и на Mac.
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