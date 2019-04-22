Сканер Xerox DocuMate 152i (A4)

Описание товара

Новый сканер обеспечивает скорость цветного сканирования документов до 25 страниц в минуту в одностороннем режиме и 50 изображений в минуту в дуплексном режиме с нагрузкой до 2500 страниц в день, а компактный дизайн (вес 2.88 кг и 305x157x144 мм при сложенных лотках), разработанный специально для небольших офисов с ограниченным пространством, позволяет удобно установить сканер непосредственно на рабочем месте.



DocuMate 152i поддерживает возможность сканирования длинных документов (до 2997мм).



Наличие драйверов TWAIN предоставляет возможность осуществлять сканирование как на базе операционной системы Windows, так и на Mac.