МФУ цветное Xerox Color C60 EFI (A3)

Описание товара

Цена по согласованию

Под заказ

Добавить в корзину

Xerox Color С60 – это полноцветная цифровая система печати формата SRА3, которая способна организовать работу как и в сегменте оперативной полиграфии, так и в сегменте производительной цветной печати в крупных офисах. Аппараты Xerox Color С60 обеспечивают высочайшее качество печати, предлагают пользователям расширенный функционал управления цветом и возможности настройки типовых процессов документооборота. Кроме того, новая модель позволяет выполнять широкий спектр работ на различных материалах благодаря расширенным опциям подачи бумаги и онлайновой финишной обработки.



Механизм печати является основным компонентом системы, обеспечивающей непревзойденное качество печати.



Модуль печати Xerox Color С60 интегрировал в себе лучшие технологии производительных аппаратов Xerox.



Механизм печати включает следующие особенности:



Растровый сканер (ROS), который основан на технологии VCSEL, обеспечивающей высокую производительность при сохранении истинного оптического разрешения 2400 х 2400 dpi.

Высокочувствительные и высокопрочные фоторецепторы.

Эмульсионно-агрегационный (EA) тонер с пониженной температурой запекания обеспечивает высокое качество изображений, стабильность цвета и высокую производительность.

Режим глянцевой печати (High Gloss) позволяет получить привлекательные глянцевые изображения.

В составе аппарата 4 фоторецептора (CMYK), включая фоторецептор с повышенным ресурсом для черного цвета.

В составе аппарата 5 тонер-картриджей: 2 Черных (наиболее используемый тонер), 1 Голубой, 1 Малиновый, 1 Желтый.

В аппаратах Xerox Color С60 реализованы функции, обеспечивающие повышение производительности печати и сокращение времени простоя:



Замена тонер-картриджей во время печати

Оператор может заменить тонер-картридж самостоятельно в момент работы аппарата без прерывания печати тиража



Загрузка бумаги во время печати для обеспечения беспрерывного производства

У оператора есть возможность добавлять материалы в процессе печати тиража.



Расходные материалы, заменяемые пользователем/оператором (CRU), для снижения стоимости обслуживания и оперативности замены ресурсных частей

Наборы SMART позволяют пользователю/оператору производить замену тонеров, фоторецепторов (барабанов), термофиксатора (фьюзера), коротрона заряда, емкости для отработанного тонера и скрепок без вызова сервисных инженеров.



Автоматическая очистка коротрона

Автоматическая очистка позволяет удалять пыль и загрязняющие частицы, что улучшает качество изображения и увеличивает срок службы фоторецептора. Частота очистки коротрона зависит от многих факторов (объема печати, тиражей, площади запечатки и др.), поэтому коротрон периодически проводит самодиагностику для определения необходимости процедуры очистки.