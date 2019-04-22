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              BEGETON | ART
              Добавлено 22.04.2019
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              МФУ цветное Xerox Color C60 EFI (A3)

              Телефон
              +73432435210
              Продавец
              УЦПТ-сервис
              0
              Описание товара
              Цена по согласованию
              Под заказ
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              Xerox Color С60 – это полноцветная цифровая система печати формата SRА3, которая способна организовать работу как и в сегменте оперативной полиграфии, так и в сегменте производительной цветной печати в крупных офисах. Аппараты Xerox Color С60 обеспечивают высочайшее качество печати, предлагают пользователям расширенный функционал управления цветом и возможности настройки типовых процессов документооборота. Кроме того, новая модель позволяет выполнять широкий спектр работ на различных материалах благодаря расширенным опциям подачи бумаги и онлайновой финишной обработки.

              Механизм печати является основным компонентом системы, обеспечивающей непревзойденное качество печати.

              Модуль печати Xerox Color С60 интегрировал в себе лучшие технологии производительных аппаратов Xerox.

              Механизм печати включает следующие особенности:

              Растровый сканер (ROS), который основан на технологии VCSEL, обеспечивающей высокую производительность при сохранении истинного оптического разрешения 2400 х 2400 dpi.
              Высокочувствительные и высокопрочные фоторецепторы.
              Эмульсионно-агрегационный (EA) тонер с пониженной температурой запекания обеспечивает высокое качество изображений, стабильность цвета и высокую производительность.
              Режим глянцевой печати (High Gloss) позволяет получить привлекательные глянцевые изображения.
              В составе аппарата 4 фоторецептора (CMYK), включая фоторецептор с повышенным ресурсом для черного цвета.
              В составе аппарата 5 тонер-картриджей: 2 Черных (наиболее используемый тонер), 1 Голубой, 1 Малиновый, 1 Желтый.
              В аппаратах Xerox Color С60 реализованы функции, обеспечивающие повышение производительности печати и сокращение времени простоя:

              Замена тонер-картриджей во время печати
              Оператор может заменить тонер-картридж самостоятельно в момент работы аппарата без прерывания печати тиража

              Загрузка бумаги во время печати для обеспечения беспрерывного производства
              У оператора есть возможность добавлять материалы в процессе печати тиража.

              Расходные материалы, заменяемые пользователем/оператором (CRU), для снижения стоимости обслуживания и оперативности замены ресурсных частей
              Наборы SMART позволяют пользователю/оператору производить замену тонеров, фоторецепторов (барабанов), термофиксатора (фьюзера), коротрона заряда, емкости для отработанного тонера и скрепок без вызова сервисных инженеров.

              Автоматическая очистка коротрона
              Автоматическая очистка позволяет удалять пыль и загрязняющие частицы, что улучшает качество изображения и увеличивает срок службы фоторецептора. Частота очистки коротрона зависит от многих факторов (объема печати, тиражей, площади запечатки и др.), поэтому коротрон периодически проводит самодиагностику для определения необходимости процедуры очистки.
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